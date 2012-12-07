Погода на вихідні

В Україні завтра опади не очікуються, вдень до 8° морозу.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 грудня буде мінлива хмарність, без опадів; лише у східних та Запорізькій областях хмарно з проясненнями, часом невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12° морозу, на заході до 16°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

у Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У столиці без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі близько 10°, вдень 5-7° морозу.