Як переконати курців покинути згубну звичку

Виконуючий обов`язки прем`єр-міністра Микола Азаров вважає за необхідне переконувати курців кинути цю звичку.

Таку думку він висловив у ході спілкування в Facebook у відповідь на подяку одного з респондентів за ухвалення закону про повну заборону куріння в громадських місцях.

"Я з Вами солідарний. І давайте разом переконувати курців кинути палити", - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 16 грудня, згідно з прийнятим 24 травня Законом «Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», буде заборонено куріння в усіх громадських місцях.

Зокрема, законом забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я; у приміщеннях і на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об‘єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму.

Штраф для власників закладів, у разі порушення заборони куріння, становитиме від однієї до десяти тисяч гривень.