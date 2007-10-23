ЄС створить «чорний список» пестицидів

Європарламент готується розглянути перспективи посилення діючих директив із захисту здоров`я європейців від шкідливої дії пестицидів, повідомляє "EuroNews".

Чинне законодавство, що датується 1991 роком, екологи і медики вважають застарілим.

Поштовхом до загальноєвропейської полеміки послужила масова загибель бджіл у Франції - країні, що є найбільшим в ЄС споживачем пестицидів. Парламент збирається рекомендувати переглянути поштучно всі використовувані в Європейському Союзі (ЄС) пестициди, винісши в "чорний список" найбільш токсичні з них.

Депутати поставили за мету скоротити застосування пестицидів в ЄС на чверть протягом п`яти років і на половину - протягом десятиліття. У числі нововведень - заборона на використання пестицидів у громадських парках.

Пестициди є хімічними речовинами, використовуваними для боротьби з шкідливими організмами.

Велика частина пестицидів - це отрути, отруйні організми-мішені, але до них належать також стерилізатори (речовини, які викликають безпліддя) і інгібітори росту. Пестициди застосовуються головним чином у сільському господарстві, хоча їх використовують також для захисту запасів продовольства, деревини й інших природних продуктів.

"24"