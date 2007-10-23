У Росії від отруєння грибами померла ціла сім`я

П`ять чоловік – членів однієї сім`ї, зокрема троє дітей, - загинули, отруївшись грибами в місті Кирсанове Тамбовської області. Про це сьогодні повідомила провідний фахівець-експерт обласного управління Росспоживчнагляду Євгенія Моргуліс.

"Місцеві жителі: 37-річна жінка і її діти – 20-річна дочка і троє синів п`яти, восьми і 14 років – 13 жовтня збирали гриби в приміському лісі. Всі п`ятеро їли ці гриби. Наступного дня у всіх потерпілих з`явилися симптоми отруєння, у важкому стані вони були госпіталізовані, але, не зважаючи на проведення дезінтоксикаційної терапії, врятувати нікого не вдалося. Останній з потерпілих помер 22 жовтня", - сказала представниця Росспоживчнагляду.

За її словами, потерпілі розповіли, що видова приналежність грибів була їм невідома, проте, вони вирішили їсти ці гриби, заздалегідь відваривши.

"Швидше за все, вони з`їли бліді поганки, прийнявши їх за їстівні гриби", - сказала Моргуліс.

Mignews