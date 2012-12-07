ФК «Шахтар» уклав партнерський контракт із компанією Herbalife

Футбольний клуб «Шахтар» уклав партнерський контракт із компанією Herbalife, розрахований на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте підписання угоди відбулося сьогодні, 7 грудня, сума контракту не розголошується.

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін повідомив на прес-конференції журналістам, що в рамках співпраці Herbalife стане офіційним партнером з харчування гравців ФК «Шахтар».

За його словами, пропоноване харчування попередньо узгоджуватиметься з головним тренером клубу Мірче Луческу й керівником медичної служби клубу Артуром Глущенком. Вживати ті або інші продукти гравці будуть із їхньої згоди і під контролем.

У рамках контракту планується серія рекламних активностей: наявність банерів на домашньому стадіоні «гірників» «Донбас-Арені» під час футбольних матчів, розміщення логотипу Herbalife на офіційному сайті футбольного клубу і всієї поліграфічної продукції, а також реклама на зовнішніх носіях. Компанія Herbalife отримує права на проведення промо-кампаній на території домашнього стадіону ФК «Шахтар», використання зображень гравців основного складу команди, проведення фото- і відеозйомок футболістів і лікаря команди, участь деяких гравців у внутрішніх заходах компанії.

За словами С.Палкіна, підписання угоди з Herbalife - «це важливий крок для ФК «Шахтар». Він нагадав, що у Herbalife вже підписані аналогічні контракти з такими відомими футбольними командами, як «Барселона», «Спартак», «Лос-Анджелес Гелексі».

Присутній на прес-конференції начальник медичної служби ФК «Шахтар» Артур Глущенко підкреслив, що ця компанія надає всю супровідну документацію на свої продукти, в тому числі й антидопінгові сертифікати.

Довідка УНІАН. ФК «Шахтар» - український футбольний клуб із міста Донецьк. Заснований у 1936 році.

Президент футбольного клубу «Шахтар» - Рінат Ахметов (із 11 жовтня 1996 року). Віце-президент - Борис Колесніков. Генеральний директор - Сергій Палкін. Головний тренер - Мірча Луческу. Виступає в Прем`єр-Лізі України. Одна з чотирьох команд, що жодного разу не залишали вищу лігу чемпіонату України з моменту її заснування. Клуб виступає на «Донбас-Арені», відкритій у серпні 2009 року.

Herbalife - міжнародна корпорація, що здійснює діяльність в індустрії здорового способу життя. З 1980 року розробляє й реалізує методом прямих продажів широкий спектр продуктів для збалансованого харчування, контролю ваги та персонального догляду. Продукція розповсюджується більш ніж у 80 країнах світу, включаючи Росію та країни СНД, через мережу незалежних дистриб`юторів. Акції Herbalife котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: HLF). Обсяг роздрібних продажів у 2011 році перевищив 5,4 млрд доларів США.