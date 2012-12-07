ФК «Шахтар» уклав партнерський контракт із компанією Herbalife
Розрахований на два роки
Футбольний клуб «Шахтар» уклав партнерський контракт із компанією Herbalife, розрахований на два роки.
Як передає кореспондент УНІАН, урочисте підписання угоди відбулося сьогодні, 7 грудня, сума контракту не розголошується.
Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін повідомив на прес-конференції журналістам, що в рамках співпраці Herbalife стане офіційним партнером з харчування гравців ФК «Шахтар».
За його словами, пропоноване харчування попередньо узгоджуватиметься з головним тренером клубу Мірче Луческу й керівником медичної служби клубу Артуром Глущенком. Вживати ті або інші продукти гравці будуть із їхньої згоди і під контролем.
У рамках контракту планується серія рекламних активностей: наявність банерів на домашньому стадіоні «гірників» «Донбас-Арені» під час футбольних матчів, розміщення логотипу Herbalife на офіційному сайті футбольного клубу і всієї поліграфічної продукції, а також реклама на зовнішніх носіях. Компанія Herbalife отримує права на проведення промо-кампаній на території домашнього стадіону ФК «Шахтар», використання зображень гравців основного складу команди, проведення фото- і відеозйомок футболістів і лікаря команди, участь деяких гравців у внутрішніх заходах компанії.
За словами С.Палкіна, підписання угоди з Herbalife - «це важливий крок для ФК «Шахтар». Він нагадав, що у Herbalife вже підписані аналогічні контракти з такими відомими футбольними командами, як «Барселона», «Спартак», «Лос-Анджелес Гелексі».
Присутній на прес-конференції начальник медичної служби ФК «Шахтар» Артур Глущенко підкреслив, що ця компанія надає всю супровідну документацію на свої продукти, в тому числі й антидопінгові сертифікати.
Довідка УНІАН. ФК «Шахтар» - український футбольний клуб із міста Донецьк. Заснований у 1936 році.
Президент футбольного клубу «Шахтар» - Рінат Ахметов (із 11 жовтня 1996 року). Віце-президент - Борис Колесніков. Генеральний директор - Сергій Палкін. Головний тренер - Мірча Луческу. Виступає в Прем`єр-Лізі України. Одна з чотирьох команд, що жодного разу не залишали вищу лігу чемпіонату України з моменту її заснування. Клуб виступає на «Донбас-Арені», відкритій у серпні 2009 року.
Herbalife - міжнародна корпорація, що здійснює діяльність в індустрії здорового способу життя. З 1980 року розробляє й реалізує методом прямих продажів широкий спектр продуктів для збалансованого харчування, контролю ваги та персонального догляду. Продукція розповсюджується більш ніж у 80 країнах світу, включаючи Росію та країни СНД, через мережу незалежних дистриб`юторів. Акції Herbalife котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: HLF). Обсяг роздрібних продажів у 2011 році перевищив 5,4 млрд доларів США.