Ліки від застуди дітям до 6 років не давайте
13:43, 23 жовтня 2007Країна
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Вони неефективні та мають шкідливу побічну дію
Управління з контролю за продуктами та ліками США оприлюднило результати експертизи з використання протизастудних засобів для лікування дітей - фахівці рекомендують не давати дітям таких препаратів з огляду на їхню неефективність та наявність побічних ефектів.
Згідно з даними проведеної експертизи, дітям молодше 6 років не слід давати препарати, у яких містяться активні речовини з протинабрякових, відхаркувальних, антигістамінних та протикашльових груп.
І якщо раніше медики обговорювали тільки ускладнення такої терапії, то останні дані свідчать ще і про неефективність подібного лікування в дітей молодше 6 років.
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