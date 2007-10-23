Ліки від застуди дітям до 6 років не давайте

Управління з контролю за продуктами та ліками США оприлюднило результати експертизи з використання протизастудних засобів для лікування дітей - фахівці рекомендують не давати дітям таких препаратів з огляду на їхню неефективність та наявність побічних ефектів.

Згідно з даними проведеної експертизи, дітям молодше 6 років не слід давати препарати, у яких містяться активні речовини з протинабрякових, відхаркувальних, антигістамінних та протикашльових груп.

І якщо раніше медики обговорювали тільки ускладнення такої терапії, то останні дані свідчать ще і про неефективність подібного лікування в дітей молодше 6 років.

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