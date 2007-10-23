Стійка на голові поліпшує процес мислення

Група вчених провела дослідження й дійшла висновку, що стояння на голові поліпшує процес мислення й допомагає думати, тому що приплив крові до головного мозку може впливати на процес передачі сигналів нервовими клітинами від однієї частини тіла до іншої.

Шанувальники китайської медицини і йоги давно стверджують, що стояння на голові здатне розвивати пам`ять і поліпшувати реакцію, тому що разом із кров`ю в мозок надходить кисень, пише The Daіly Maіl.

Однак дана теорія потребує підтвердження, впевнені вчені з Массачусетского технологічного інституту. Вони сумніваються в тому, що кров може впливати на роботу нервових кліток і регулювати потоки інформації в головному мозку.

Інші дослідження показують, що зміна кровотоку впливає на роботу сусідніх нейронів, змінюючи процес передачі сигналів від одного до іншого. Теорію підтверджують дані, які були отримані в результаті сканування головного мозку. І якщо ця теорія правильна, то надалі вона може бути використана для лікування таких захворювань головного мозку, як хвороба Альцгеймера, шизофренія й епілепсія.

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