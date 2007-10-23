Підігрів сидінь спричинює чоловіче безпліддя

Чоловікам суворо протипоказано користуватися в машині функцією підігріву сидіння. Про це заявив німецький лікар-уролог Херберт Шперлінг. Дослідник під час експерименту зміг зробити висновки, що крісла з підігрівом негативно впливають на статеву систему чоловіків. "Сидіння з підігрівом навіть більш небезпечні для чоловіків, ніж дуже щільно облягаючі брюки", – розповів Херберт Шперлінг.

Учений легко зміг пояснити, в чому ж полягає шкода від теплих крісел машини. Виявляється, що нагрівальні елементи діють не тільки на м`язи сідниць, але й на статеві органи, при цьому підвищуючи їхню нормальну температуру. Для статевих залоз чоловіка оптимальною температурою вважається 34-35,5 градуса. Проте, коли представник сильної статі довго сидить на сидінні з підігрівом, то температура статевих органів може досягти позначки в 38 градусів. А це дуже небезпечно для сперматозоїдів, більшість яких стають недієздатними. Таким чином, шанси зачати дитину дуже сильно знижуються. Німецький учений радить якомога рідше користуватися в машині функцією підігріву. До речі, жіночому організму такі теплі сидіння не приносять абсолютно ніякої шкоди.

Варто відзначити, що вперше застосували функцію підігріву сидінь у машинах фахівці компанії СААБ для автомобільних салонів, обтягнутих шкірою. Така зручність була вигадана спеціально для європейців, які не бажали взимку сідати на холодне крісло. Адже холодне сидіння, на їхню думку, може призвести до хвороби сечостатевої системи або до остеохондрозу. До того ж, у деяких іноземних медичних страхових компаніях відсутність сидінь, що підігріваються, або килимка для підігріву є приводом зменшення виплат у страховому випадку.

Сам же нагрівальний пристрій сидіння доволі простий. Конструкція складається з елементу, здатного підвищувати температуру. Цей нагрівальний апарат просто вшивають у тканинну оболонку. Далі він харчується від бортової мережі машини. Як правило, верхній шар нагрівача складається з м`якого гнучкого матеріалу. Крім того, любителям тепла крім такого підігрівача можна встановити ще один додатковий, який зроблять у будь-якій майстерні. Це так званий накладний обігрівач, який встановлюється поверх сидінь і підключається до гнізда прикурювателя.

На сьогоднішній день у кожному салоні можна встановити функцію підігріву сидінь. Проте, поспішати не варто. Навіть якщо у вашому авто нема шкіряного салону, не турбуйтеся. Адже за декілька хвилин поїздки тканинні крісла самі нагріються від тепла водія.

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