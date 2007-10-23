Найбільше хворих на ожиріння серед бідних

Виснивки вчених з 63-х країн світу далеко невтішні. Дослідження показало, що 40% чоловіків і 30% жінок сьогодні мають надмірну вагу. До того ж 24% чоловіків і 27% представниць прекрасної статі мучаться від ожиріння.

Таким чином, практично у всіх країнах світу спостерігається насторожуюча тенденція. Висновки вчених були зроблені на основі обстеження близько 170 тис. осіб, вік яких коливається від 18 до 80 років. Отримані дані дають всі підстави вважати, що світ охопила епідемія ожиріння і вона має гігантські масштаби.

Про це повідомляє Washington Profile.

До того ж ні для кого не секрет, що зайва вага призводить до багатьох захворювань. Зокрема до порушення нормальної функції серцево-судинної системи, може виникнути цукровий діабет другого типу. І це не весь список. Надлишок ваги збільшує ризик виникнення патологій вагітності вдвічі, раку товстої кишки вдвічі, раку матки у 5 разів, подагри втричі і жовчнокам`яної хвороби вдвічі.

Чоловіки, у яких розмір талії збільшився на 14 см, на 35% підвищують ризик придбати захворювання серцево-судинної системи. У жінок, чия талія стала ширша на 15 см, шанс отримати подібну хворобу збільшується на 40%. Таке дослідження було проведене інститутом INSERM. Результати експерименту опубліковані в журналі Circulation: Journal of the American Heart Association.

Варто відзначити, що до ожиріння схильні всі соціальні верстви населення. Так огрядними можуть стати сім`ї з невеликим достатком, оскільки їхнє харчування далеке від ідеалу. Велика кількість хліба, картоплі і дешевих жирів призводить до ожиріння. Люди, чий достаток вище середнього, гладшають від великої кількості солодкого. До того ж свій внесок вносить жирне м`ясо, риба і велика кількість різної копченини.

Також учені відзначають, що на сьогоднішній день кожна 20-а людина має зайву вагу і страждає від супутніх захворювань. Так звана епідемія ожиріння почала прогресувати відразу ж після закінчення Другої світової війни.