Кальян оголосять поза законом

Куріння кальяну стає глобальною епідемією, констатують представники Всесвітньої організації охорони здоров’я. Фахівці стверджують, що такий спосіб куріння зовсім не є безпечною формою і може викликати небезпечне звикання. Неправильні уявлення про шкоду традиційного східного тютюну привели до його широкого розповсюдження останнім десятиліттям, особливо серед молоді.

Експерти говорять, що кальян нітрохи не є безпечнішим для здоров`я, ніж звичайні цигарки. Дим від кальяну містить багато отруйного та небезпечного чадного газу, який є причиною розвитку раку легень та хвороб серця. Перебування серед курців кальяну протягом тривалого часу для некурця є такою ж небезпекою, як і куріння сигарет. І пов`язано зі всіма негативними наслідками пасивного куріння. При цьому варто мати на увазі, що дим при курінні через кальян все таки фільтрується, а пасивний курець вдихає його без жодного очищення. Особливо небезпечне перебування серед курців кальяну для дітей і вагітних жінок. Небезпекою, крім диму від трубки, є також продукти згоряння тютюну, зокрема окис вуглецю і азоту.

Вдихання тютюнового диму у значній кількості спричиняє одночасне попадання в організм чадного газу, солей важких металів, канцерогенних і інших хімічних елементів у шкідливій кількості. Вода не утримує повною мірою всю «димову хімію». Не є панацеєю і кальян, оснащений мундштуком з фільтром з активованого вугілля або наповнений бавовною.

У зв`язку з цим медики попереджають, що, окрім шкідливих речовин, що містяться в димі, курці кальяну піддаються таким ризикам як гепатит і туберкульоз. Тому закликають любителів цієї екзотичної забави використовувати одноразові мундштуки.

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