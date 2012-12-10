Вперше в Україні провели протезування аортального клапана без розрізу грудної клітки

Як повідомили УНІАН в Інституті ім. Амосова, ендоваскулярне протезування аортального клапана – це альтернатива операції на відкритому серці для пацієнтів, які потребують заміни клапана.

Принцип нового методу полягає в тому, що за допомогою внутрішньосудинного катетера протез клапана вводять в серце, де розміщений зношений аортальний клапан.

Першим українським пацієнтом, якому було зроблено новітню операцію, став 83-річний чоловік. Штучний клапан серця хворому було введено за допомогою катетера в артерію, через невеликий розріз на нозі.

За словами завідувача відділення рентгенохірургічних методів діагностики і лікування захворювань серця і судин Юрія Панічкіна, важливо своєчасно виявити симптоми важкого аортального стенозу, особливо у зв`язку із старінням населення. «Діагностика є першим і найважливішим кроком у процесі лікування аортального стенозу. Дуже важливо розпізнати симптоми захворювання і звернутися до кардіолога для призначення правильного і найбільш відповідного методу лікування для кожного пацієнта чи то інноваційний чи традиційний підхід», - зазначив Ю.Панічкін.

Важкий симптоматичний аортальний стеноз найчастіше діагностується у літніх людей, що становить більш як 300 тис. осіб щороку. Хвороба настає тоді, коли клапан стає «стенотичним» або заповнюється відкладеннями кальцію, які перешкоджають кровотоку від серця до тіла, викликаючи такі симптоми як задишка, біль у грудях, втома і прискорене серцебиття. Заміна аортального клапана на сьогодні є єдиним методом лікування, а операція на відкритому серці - стандартною процедурою заміни. До появи нехірургічного лікування у пацієнтів з важким аортальним стенозом з протипоказаннями для операцій було мало або взагалі не було альтернативних методів лікування.

Реєстр пацієнтів по всьому світу є доказом успішності проведення заміни, що становить 98 відсотків серед пацієнтів з вираженим стенозом аорти.