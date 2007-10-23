Сирі суші заражають круглими паразитами

Вживання традиційної японської їжі може призвести до зараження небезпечною личинкою, що викликає судоми, діарею, блювоту і кишкові розлади. Anisakiasis (круглий черв`як) - людська паразитна інфекція, що може бути у сирих або недоварених дарах моря. І ніхто не зможе стверджувати, що апетитне, сире суші не містить цих паразитів. Коли личинки потрапляють в організм, вони “прилипають” до тканин шлунка і кишечнику, провокуючи раптовий черевний біль, нудоту і діарею.

Японські дослідники з лікарні Haibara виявили два випадки кишкового anisakiasis, що небезпечні для тонкої кишки. У кожному випадку обидва пацієнти, у віці 64 і 70 років, були терміново відправлені на обстеження з раптовим болем у животі і симптомами харчового отруєння. Хворі двома днями раніше їли Сашині із сирих сардин. Наявність anisakiasis можна легко підтвердити ендоскопією, проте маленького кишкового anisakiasis важко діагностувати. Обом пацієнтам були зроблені черевні рентгени, але тільки завдяки томографії доктора одержали високоякісні зображення тонкої кишки і знайшли, що її блокування було викликане личинками anisakis.

Медики попереджають, що оскільки ознаки anisakiasis схожі з іншими шлунково-кишковими хворобами, інфекція може діагностуватися як апендицит, перитоніт або виразка шлунку. На даному етапі експерти охорони здоров`я планують серйозно розглянути питання потенційної небезпеки вживання сирої риби.

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