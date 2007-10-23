До кінця наступного року Київ забезпечать хоспісами

До кінця наступного року Київ планується забезпечити хоспісами на третину від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам сьогодні заступник голови КМДА Ірєна КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, на сьогодні потреба Києва становить 300 ліжок у відділеннях хоспісу, водночас, зараз у місті працює два хоспіси на 45 ліжок.

У грудні цього року заплановано відкриття нового хоспісу на території онкологічної лікарні на вулиці Верховинній, 3. Цей заклад розрахований на 25 пацієнтів. Протягом наступного року при трьох районах столиці буде відкрито окремі відділення хоспісів на 30 місць кожне і ще одне відділення сестринського нагляду на території психоневрологічної лікарні на Куренівці.

Як наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА, у зв’язку з тим, що потреба у таких відділеннях по догляду за людьми похилого віку та невиліковно хворими не може відкладатися на довгий час, прийнято рішення не будувати нові будівлі під ці заклади, а розміщувати хоспіси у відділеннях уже існуючих медичних закладів, проводячи там відповідну реконструкцію.

«Тобто, до кінця наступного року 100 таких хоспісних ліжок ми забезпечимо, і нам не треба буде це будувати. Ми зробимо це на території існуючих лікарень, але це буде окремий вхід чи окрема будівля», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Крім того, вона повідомила, що у кожному районі Києва планується відкрити центри соціальної адаптації для інвалідів. На сьогодні такий центр уже працює в Солом’янському району. За інформацією заступника мера, в цьому районі нараховується 93 дитини, хворі на ДЦП. При діючому центрі є автобус, який збирає хворих дітей і доставляє їх до центру, де діє денний стаціонар. З дітьми там працюють фахівці, у тому числі психологи. І поки дитина, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, перебуває в цьому закладі, її батьки можуть ходити на роботу.

«І ми хочемо таке запровадити по всьому місту, і ми проводимо таку роботу», - зазначила вона.