В Україні заборонили рекламу знеболювальних і протизастудних
12:09, 10 грудня 2012Країна
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Відсьогодні в Україні заборонено рекламувати ліки із переліку Міністерства охорони здоров`я.
У зазначеному списку міститься всього 326 лікарських препаратів. Серед них – знеболюючі, популярні ліки від застуди і навіть від ожиріння.
До вживання таких заходів МОЗ спонукало те, що все частіше у виборі пігулок люди користуються порадами маркетологів, а не лікарів.
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