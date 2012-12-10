В Україні заборонили рекламу знеболювальних і протизастудних

Відсьогодні в Україні заборонено рекламувати ліки із переліку Міністерства охорони здоров`я.

У зазначеному списку міститься всього 326 лікарських препаратів. Серед них – знеболюючі, популярні ліки від застуди і навіть від ожиріння.

До вживання таких заходів МОЗ спонукало те, що все частіше у виборі пігулок люди користуються порадами маркетологів, а не лікарів.

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