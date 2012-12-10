МОЗ звільнило гендиректора «Охматдиту» та його заступників

Міністерство охорони здоров’я звільнило генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та сімох його заступників .

Про це "Українській правді" заявив сам звільнений гендиректор Юрій Гладуш.

За його словами, це сталося минулої середи, 5 грудня, коли він перебував на лікарняному.

"Я був на лікарняному. Сьогодні перший день вийшов на роботу і отримав цей наказ. У середу, як кажуть, як грім серед білого дня, до нас приїхав заступник міністра охорони здоров’я Толстанов і привіз цей наказ і новий статут. Старий статут, який у нас був, вони у нас вилучили, два тижні ми працювали без статуту...", – розповів Ю.Гладуш.

За його словами, у наказі сказано, що в.о. головного лікаря призначено одного з його заступників.

Крім того, за новим статутом, який не був узгоджений з керівництвом лікарні, взагалі ліквідовано інститут генерального директора.

"На яких підставах сьогодні працюю я і мої заступники, ми не розуміємо. Зараз я і мої заступники працюємо, але абсолютно ніякої відповідальності не несемо. Це консерваторію можна закрити на ключ і тимчасово на місяць піти, а у нас щодня 620 дітей в лікарні знаходиться! І це в основному важкохворі діти", – обурився Ю.Гладуш.

Він сказав, що не розуміє, у зв’язку з чим і на якій підставі МОЗ прийняло таке рішення.

"Ми – живі люди, працюємо в рамках законодавства, ніхто з нас ні в чому себе не скомпрометував! У мене біографія і репутація – кришталеві, можете перевірити. Я ніколи не мав відношення ні до бізнесу, ні до бандитів, ні до кого! Зробили б якісь зауваження, сказали б, що я погано працюю!", – заявив Ю.Гладуш.

Крім того, за його словами, новим статутом спрощується процедура розділення, злиття і ліквідації "Охматдиту".

"Цим новим статутом скасовується медична рада – це всі завідувачі відділень, начмеди, які вирішують всі важливі питання. Ради медичних сестер теж у новому статуті нема! Наглядової ради лікарні теж нема! Натомість, згідно з новим статутом, МОЗ повністю розпоряджається нашим майном, може нас реорганізувати і ліквідувати. Але ми ж національна установа, сформована указом Президента", – сказав Ю.Гладуш.

"Будується новий корпус, так він для держави будується, чи не для держави? Його можна ліквідувати і сказати, що це приватна фірма, чи що?", – додав він.

"Це рейдерське захоплення! Я так розумію, що це державне майно хтось хоче використовувати!", – обурився також Ю.Гладуш.

На питання, хто, на його думку, стоїть за таким рішенням, він відповів: "У мене є абсолютна впевненість, хто за цим стоїть. За цим стоїть людина, яка ніколи не зупиняється на півдорозі. Ця людина завжди добивається свого".

При цьому він показав на підпис глави МОЗ Раїси Богатирьової під одним з документів.

На уточнення кореспондента, чи він має на увазі саме Р.Богатирьову, Ю.Гладуш відповів: "Звичайно! До нас приїжджав заступник міністра Толстанов, який підписав наказ, статут і його затвердив. Взагалі-то пропозиції даємо ми, але ми їх не давали. Якщо такий слухняний заступник міністра, який усе підписав, я можу лише здогадуватися. Напевно він не від вахтерки отримав вказівку", – сказав Ю.Гладуш.

Він заявив, що подав позов до Окружного адміністративного суду з проханням скасувати наказ МОЗ і новий статут.

Крім того, Ю.Гладуш написав відкритого листа на ім’я Президента, а до МОЗ написав листа про те, що він приступив до виконання своїх обов’язків після виходу з лікарняного.

Колектив "Охматдиту" також звернувся до прем’єра і Президента з відкритими листами з проханням скасувати рішення МОЗ. Під ними стоїть майже тисяча підписів співробітників.

life.pravda.com.ua