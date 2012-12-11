В Україні через негоду знеструмлено 191 населений пункт

Сьогодні вночі через негоду (пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь) спрацювали системи захисту ліній електропередач і сталося знеструмлення 191 населеного пункту у 4 областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області знеструмлено 152 населених пункти, у Вінницькій – 31, у Чернігівській – 5, у Волинській – 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.