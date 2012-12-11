У МОЗ наполягають на законності звільнення гендиректора «Охматдиту»

Генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Юрій Гладуш звільнений на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я Олександр Толстанов.

«Відбуваються абсолютно планові речі у всіх лікувальних закладах в той чи інший період їх існування, розвитку, розбудови, або якихось змін», - сказав О.Толстанов.

Він пояснив, що у 2011 році були прийняті зміни до закону про охорону здоров’я, які передбачають укладення контракту між органом управління і керівником медичного закладу, які є у сфері управління МОЗ, зокрема, це стосується «Охматдиту». Так, був затверджений статут лікарні, згідно з яким у лікарні скасовувалась посада генерального директора і залишалася єдина керівна посада – головний лікар, сказав заступник глави МОЗ.

За словами О.Толстанова, «Охматдит» не є науково-дослідним закладом, а лише лікувальним, тому у лікарні не може бути посади генерального директора. О.Толстанов підкреслив, що ці зміни потрібно було зробити набагато раніше, але МОЗ затягнув вирішення цього питання.

О.Толстанов також повідомив, що всі заступники головного лікаря залишаться працювати на своїх посадах.

Говорячи про укладання контракту із головним лікарем, О.Толстанов повідомив, що законодавством не передбачено проведення якихось конкурсів, і наголосив, що зустрічався сьогодні з усіма заступниками керівника «Охматдиту» і пояснив їм ситуацію.

О.Толстанов наголосив, що Ю.Гладуш не звільнений з роботи, а лише ліквідовано його посаду, і МОЗ має впродовж 2-х місяців знайти йому нову роботу.

За словами заступника міністра, зміни, які відбулися у керівництві і структурі «Охматдиту», повинні значно поліпшити роботу цього закладу і захистити його.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня гендиректор «Охматдиту» Ю.Гладуш заявив, що МОЗ звільнило його та сімох його заступників .

За словами Ю.Гладуша, це сталося минулої середи, 5 грудня, коли він перебував на лікарняному.

"Я був на лікарняному. Сьогодні (10 грудня) перший день вийшов на роботу і отримав цей наказ. У середу, як кажуть, як грім серед білого дня, до нас приїхав заступник міністра охорони здоров’я Толстанов і привіз цей наказ і новий статут...", – розповів Ю.Гладуш.

За його словами, у наказі сказано, що в.о. головного лікаря призначено одного з його заступників.

Крім того, за новим статутом, який не був узгоджений з керівництвом лікарні, взагалі ліквідовано інститут генерального директора.

Також, наголосив Ю.Гладуш, новим статутом спрощується процедура розділення, злиття і ліквідації "Охматдиту".

"Цим новим статутом скасовується медична рада – це всі завідувачі відділень, начмеди, які вирішують всі важливі питання. Ради медичних сестер теж у новому статуті нема! Наглядової ради лікарні теж нема! Натомість, згідно з новим статутом, МОЗ повністю розпоряджається нашим майном, може нас реорганізувати і ліквідувати. Але ми ж національна установа, сформована указом Президента", – сказав Ю.Гладуш.

"Це рейдерське захоплення! Я так розумію, що це державне майно хтось хоче використовувати!", – обурився також Ю.Гладуш.

Він заявив, що подав позов до Окружного адміністративного суду з проханням скасувати наказ МОЗ і новий статут.

Крім того, Ю.Гладуш написав відкритого листа на ім’я Президента, а до МОЗ написав листа про те, що він приступив до виконання своїх обов’язків після виходу з лікарняного.

Колектив "Охматдиту" також звернувся до прем’єра і Президента з відкритими листами з проханням скасувати рішення МОЗ. Під ними стоїть майже тисяча підписів співробітників.