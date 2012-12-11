Завтра в України зберігатимуться складні погодні умови

Завтра на більшій частині території України зберігатимуться складні погодні умови: сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, на Одещині, вдень і на Прикарпатті, у Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Київській областях сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини.

На дорогах України, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с, вранці та вдень у південній частині подекуди 25-28 м/с.

Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу, на решті території впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла (вночі у східних областях 3-8° морозу, вдень у південних областях 1-6° тепла); у Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області у середу вночі помірний, вдень сильний сніг та мокрий сніг; налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві завтра вночі помірний, вдень сильний сніг та мокрий сніг; налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура впродовж доби 0-2° морозу.