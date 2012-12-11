Наказ щодо ОХМАТДИТу порушує законодавство

Голова Наглядової ради «Охматдиту" Микола Талайчук називає наказ Міністерства охорони здоров`я про реорганізацію Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» неправомірним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, наказ №258 (щодо змін в «Охматдиті») на сайті Міністерства охорони здоров`я датований 12 квітнем 2012 роком.

«Ніякого відношення те, що там написано, до сьогоднішньої ситуації немає. Нумерація наказів у МОЗ у листопаді – від №№950-966. Можливо, той документ, який привезли в «Охматдит», зовсім і не документ, можливо, це просто чийсь прийом – пройде чи не пройде. Чому наказ № 258 в документі датований 28 листопада, а насправді в МОЗ - 12 квітня? Це треба перевірити», - сказав М.Талайчук.

Він підкреслив, що лікарню обезголовлюють в дуже важкий момент, коли йде реконструкція і будівництво.

М.Талайчук висловив сподівання, що завтра на засіданні Кабінету міністра буде розглянуто питання про неправомірність наказу МОЗ.

«Це свавілля відбулося через деякі амбіції керівників МОЗ. У цьому разі на них повинна бути реакція відповідна. Якщо наказ є недійсним – це навіть кримінальна справа», - вважає М.Талайчук.

На думку генерального директора «Охматдиту» Юрія Гладуша, наказ МОЗ про зміну всього керівництва «Охматдиту» можна охарактеризувати як «відняти і поділити».

«Реорганізація – це не прибрати одних і поставити своїх. У «Охматдиту» було вилучено статут. Це той основний документ, на підставі якого працює будь-яка установа. Пояснень, з якою метою вилучається статут, не було, ніхто про це не знав у лікарні, і, як мені відомо, в МОЗ теж. Знали про це кілька осіб – люди особливо наближені до керівника МОЗ. Протягом двох тижнів лікарня працювала незаконно – без статуту. А за два тижні нам привезли новий статут, з новим наказом», - розповів Ю.Гладуш.

Він підкреслив, що в новому статуті було знищено найважливіші робочі органи дитячої медичної установи.

«Там немає таких понять, як медична рада, яка визначає стратегію медичного розвитку, навіть поняття там немає такого, хоч має бути формулювання і її повноваження, рада медичних сестер, наглядова рада, яка повинна бути в лікарні згідно з положенням статусу національного. У статуті немає жодного слова, що ж лікарня повинна у зв`язку з тим, що уряд вкладає 2 мільярди (у будівництво нового корпусу). Раз він вкладає, значить, уряд хоче чогось кардинально нового, сучасного. Рівень нового статуту – це рівень районної комунальної медичної установи», - зазначив він.

Також, за словами Ю.Гладуша, в новому статуті ліквідовано інститут генерального директора і семи його заступників, а дитяча лікарня працює зараз в дуже важких умовах.

«Це резонансна справа. Методи, якими користуються по відношенню до «Охматдиту», порушують законодавство в цілому», - вважає Ю.Гладуш.

За його словами, заступник міністра, який сам підписав і затвердив новий статут «Охматдиту», він же і підписав наказ про реорганізацію установи.

«Я думаю, що заступник міністра ніколи не уповноважений вирішувати такі питання, швидше за все, він одержав конкретні вказівки, що він повинен робити. Чому це робить Богатирьова? Мені це сказати дуже важко. Дуже важко мені сказати, чому вона виступала з пропозиціями взагалі «Охматдит» як такий, знищити. Це був 2008 рік. Секретар Ради безпеки виступила з пропозиціями об`єднати «Охматдит» і ПАГ (Інститут педіатрії, акушерства і гінекології – УНІАН) в єдину структуру неясного походження. Мені важко пояснити дії людини. Я не розумію, чим це може поліпшити надання медичної допомоги дітям, не розумію, як це може сприяти одужанню дітей, які потребують високотехнологічного лікування», - зазначив Ю.Гладуш.