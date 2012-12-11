Заради кого затіяли скандал навколо ОХМАТДИТу?

16:39, 11 грудня 2012
Країна
0

Колектив підтримує Гладуша

Колектив Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" підтримує генерального директора закладу Юрія Гладуша.
Про це заявив Ю.Гладуш сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він заявив, що в перший же день, коли стало відомо про його звільнення, колектив «Охматдиту» зібрав тисячу підписів на підтримку.

«Колектив довірив мені відстояти лікарню і формат її роботи. Тому я звернувся до Президента України, до прем`єр-міністра, до народних депутатів, до генерального прокурора», - сказав Ю.Гладуш.

Ю.Гладуш також підкреслив, що питання не в генеральному директорові і його заступниках. «Що стосується мене, я зараз готовий піти з лікарні. Я непоганий лікар і знайду собі роботу, готові піти мої заступники. Я хочу знати, хто прийде на наше місце. Мені хотілося б побачити це таємниче обличчя, про яке запитують журналісти. Ми повинні знати ту людину, заради якої це все затіяно. Коли прибирають одних, ставлять інших, бо вони вже чекають», - сказав Ю.Гладуш.

«Наші діти, це часто дуже тяжко хворі, які вимагають координації та лікування цілого ряду фахівців, мультидисциплінарної команди. Це діти з важкими формами СНІДу, онкогематологічних, токсикологічних захворювань. Вони потребують одночасно лікування багатьох лікарів. Цих фахівців потрібно скоординувати, їх роботу, приймати тактичні й стратегічні питання щодо їх лікування. Саме цим займається адміністрація, саме це записано у функціональних обов`язках генерального директора і заступників гендиректора», - підкреслив Ю.Гладуш.

Він спростував інформацію заступника міністра охорони здоров`я Олександра Толстанова про те, що нібито Ю.Гладуш одержав догану «за серйозні порушення в лікувально-діагностичній галузі». «Я не знаю ніякої догани. Можете поцікавитися у відділі кадрів «Охматдиту» – у мене немає ніякої догани», - сказав Ю.Гладуш.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра охорони здоров`я Олександр Толстанов сьогодні, 11 грудня, заявив, що гендиректора «Охматдета» Ю.Гладуша звільнено на законних підставах.

«Відбуваються абсолютно планові речі в усіх лікувальних установах в той чи інший період їх існування, розвитку або якихось змін», - сказав О.Толстанов.

За словами О.Толстанова, «Охматдит» не є науково-дослідною установою, а лише лікувальною, тому в лікарні не може бути посади генерального директора. О.Толстанов підкреслив, що ці зміни потрібно було провести набагато раніше, але МОЗ затягнуло вирішення цього питання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter