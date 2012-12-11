Заради кого затіяли скандал навколо ОХМАТДИТу?

Колектив Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" підтримує генерального директора закладу Юрія Гладуша.

Про це заявив Ю.Гладуш сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він заявив, що в перший же день, коли стало відомо про його звільнення, колектив «Охматдиту» зібрав тисячу підписів на підтримку.

«Колектив довірив мені відстояти лікарню і формат її роботи. Тому я звернувся до Президента України, до прем`єр-міністра, до народних депутатів, до генерального прокурора», - сказав Ю.Гладуш.

Ю.Гладуш також підкреслив, що питання не в генеральному директорові і його заступниках. «Що стосується мене, я зараз готовий піти з лікарні. Я непоганий лікар і знайду собі роботу, готові піти мої заступники. Я хочу знати, хто прийде на наше місце. Мені хотілося б побачити це таємниче обличчя, про яке запитують журналісти. Ми повинні знати ту людину, заради якої це все затіяно. Коли прибирають одних, ставлять інших, бо вони вже чекають», - сказав Ю.Гладуш.

«Наші діти, це часто дуже тяжко хворі, які вимагають координації та лікування цілого ряду фахівців, мультидисциплінарної команди. Це діти з важкими формами СНІДу, онкогематологічних, токсикологічних захворювань. Вони потребують одночасно лікування багатьох лікарів. Цих фахівців потрібно скоординувати, їх роботу, приймати тактичні й стратегічні питання щодо їх лікування. Саме цим займається адміністрація, саме це записано у функціональних обов`язках генерального директора і заступників гендиректора», - підкреслив Ю.Гладуш.

Він спростував інформацію заступника міністра охорони здоров`я Олександра Толстанова про те, що нібито Ю.Гладуш одержав догану «за серйозні порушення в лікувально-діагностичній галузі». «Я не знаю ніякої догани. Можете поцікавитися у відділі кадрів «Охматдиту» – у мене немає ніякої догани», - сказав Ю.Гладуш.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра охорони здоров`я Олександр Толстанов сьогодні, 11 грудня, заявив, що гендиректора «Охматдета» Ю.Гладуша звільнено на законних підставах.

«Відбуваються абсолютно планові речі в усіх лікувальних установах в той чи інший період їх існування, розвитку або якихось змін», - сказав О.Толстанов.

За словами О.Толстанова, «Охматдит» не є науково-дослідною установою, а лише лікувальною, тому в лікарні не може бути посади генерального директора. О.Толстанов підкреслив, що ці зміни потрібно було провести набагато раніше, але МОЗ затягнуло вирішення цього питання.