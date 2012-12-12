В Україні знеструмлено 577 населених пунктів

В Україні протягом 11 грудня та в ніч на 12 грудня внаслідок несприятливих погодних умов, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 577 населених пунктів у 5 областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 304 н.п. у Київській області, 226 – Житомирській, 42 – Вінницькій, 2 – Кіровоградській та 3 – Черкаській.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Для забезпечення доставки аварійно-відновлювальних бригад обленерго до місць проведення робіт на важкодоступних ділянках від МНС залучено техніку високої прохідності.