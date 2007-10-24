В Україні може зупинитися виробництво всіх ліків

В Україні в найближчі години може бути зупинене виробництво всіх лікарських препаратів. Рішення про це було ухвалене на екстреній нараді Асоціації фармацевтичних виробників України.

Причиною такого рішення послужила повна бездіяльність уряду, що призвело до системної кризи в роботі галузі, про це УНІАН повідомив президент Асоціації Петро БАГРІЙ.

Асоціація фармацевтичних виробників України також заявляє про цілеспрямоване захоплення провідних фармацевтичних підприємств галузі рейдерами.

За словами голови асоціації Петра Багрія, починаючи з липня, фармацевтична галузь переживає достатньо важкі часи саме через цілеспрямоване захоплення підприємств галузі рейдерами.

Водночас, як зазначила генеральний директор Борщаговського хіміко-фармацевтичного заводу Людмила Безпалько, сьогодні на території заводу працівники заводу змушені працювати в денну зміну, а в нічну зміну охороняти завод від можливих рейдерских атак. Таким чином, за її словами, сьогодні працює лише частина працівників.

Вона також повідомила, що завод вже направляв листи-прохання про допомогу до влади і безпосередньо до Президента Віктора Ющенка, Секретаря РНБО Івана Плющу і в Кабінет міністрів, проте жодної реальної реакції не одержав.

За її словами, сьогодні завод не має можливості найняти "найманців" для того, щоб охороняти завод, вони мають можливість лише виставити охоронців.

Крім того, за словами комерційного директора Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Євгенія Сови, є інформація про те, що за рейдерским захопленням заводу стоять, зокрема, російські угрупування, які зацікавлені в українській фармацевтичній галузі.

Також він сказав, що основна проблема полягає у тому, що 12 жовтня суддею Соломенського районного суду міста Києва було винесено "абсурдну ухвалу" про арешт всіх простих іменних акцій закритого акціонерного підприємства Науково-виробничий центр Борщагівській хіміко-фармацевтичний завод.

Як повідомлялося, раніше фармацевти заявили, що в Україні може бути зупинено виробництво всіх лікарських препаратів.

19 жовтня державна виконавча служба заарештувала акції Борщаговського хіміко-фармацевтичного заводу.

Арешт акцій підприємства був проведений за позовом колишнього співробітника підприємства Сергія Тішаєва, що заявив про порушення його пріоритетного права на викуп акцій БХФЗ. Керівництво підприємства вже заявило, що має намір оспорити це рішення в суді.