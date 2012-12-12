З Чорнобильської зони евакуювали 500 співробітників

Державне агентство з управління зоною відчуження 11 грудня евакуювало 500 співробітників зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення (м.Чорнобиль) у зв`язку з відключенням електроенергії, викликаним складними погодними умовами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зоні відчуження було прийнято рішення про оперативне виведення з м. Чорнобиля 500 осіб персоналу, який не задіяний у безперервних технологічних процесах. Виведення персоналу було завершено того ж дня до 17:00.

Постачання електроенергії на об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» не припинялось. Радіаційний фон на проммайданчику не перевищує допустимих значень.

У зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення вживаються заходи щодо відновлення електропостачання та підтримки об’єктів інфраструктури в безпечному стані.