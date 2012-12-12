Погода на завтра: сніг та похолодання

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях хмарно, сильний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина; температура протягом доби - від 4° морозу до 1° тепла.

На решті території хмарно з проясненнями, невеликий сніг, вночі у західних та північних областях помірний, вдень в Криму, більшості південних та центральних областей без опадів. Температура вночі 8-3° морозу, на заході - до 12°, вдень 5-0° морозу, на півдні - до 2° тепла; в Криму вночі - близько 0°, вдень - 1-6° тепла. На дорогах країни, крім Криму, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с. По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-3°, вдень 5-0° морозу.

По м. Києву вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-4°, вдень – 3-1° морозу.