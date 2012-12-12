В Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 200 тис осіб

В Україні за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 200 тис. 441 особа, з них 69,4% - діти віком до 17 років.

Про це повідомляється на сайті Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Показник захворюваності на ГРВІ та грип серед населення становить 44,0 на 10 тис., що на 1,4% менше, ніж за попередній тиждень.

Загалом кількість осіб, які захворіли на грип та ГРВІ з 1 жовтня 2012 року, становить 1 млн. 782 тис. 890, із них діти віком до 17 років – 1 млн 214 тис. 716 (68,1%).

Фахівцями вірусологічних лабораторій регіональних закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України за результатами проведених за звітний тиждень досліджень встановлено, що 36% захворювань викликано вірусами парагрипу, 31% - аденовірусами, 24,5% - РС-вірусами і по 4,5% вірусами грипу типу А та В.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу склала 277 тис. 399 осіб (0,54% від населення України). За останній тиждень щеплено проти грипу 20 тис. 144 особи, що на 42,4% менше попереднього тижня.