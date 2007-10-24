Єврокомісія схвалила проект стратегії охорони здоров’я на 2008-2013 роки

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Комісії 23 жовтня у Страсбурзі.

Схвалена комісією “Біла книга” під назвою “Разом до здоров’я – Стратегічний підхід для ЄС, 2008-2013” представляє собою рамкову політику, що відповідає новим викликам у галузі охорони здоров’я.

Головними цілями стратегії є сприяння гарному здоров’ю у старіючій Європі, захист громадян від нових викликів здоров’ю, підтримка динамічної системи охорони здоров’я та нових технологій.

Стратегія визначає 18 конкретних пріоритетів у галузі охорони здоров’я, зокрема, зниження нерівності у доступі до системи охорони здоров’я, забезпечення безпечної трансплантації органів для людей похилого віку, ініціативи з прискореного використання нових технологій.

Для імплементації стратегії Єврокомісія передбачає створення структурованого механізму співпраці між країнами-членами Європейського Союзу.