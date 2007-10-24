ООН: Ватикан сприяє розповсюдженню СНІДу

Швидкість розповсюдження вірусу імунодефіциту людини в Латинській Америці може збільшитися через заборону Католицької церкви на використання презервативів, заявив координатор програми ООН із ВІЛ/СНІД у Гондурасі, Нікарагуа і Коста-Ріці Альберто Стела.

«У Латинській Америці використання презервативів не вітається церквою, але якби люди регулярно користувалися цим видом контрацептивів, проблема в регіоні була б вирішена», - упевнений Стела.

«Той факт, що молоді люди починають жити активним статевим життям у віці 15-19 років, при цьому не маючи достатніх знань, призводить до розповсюдження вірусу», - додав він.

За даними Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу, близько 1,7 млн. людей, що проживають у регіоні, заражені ВІЛ/СНІДом, і кількість хворих людей постійно збільшується. Так, в 2006 році було зареєстровано близько 410 тисяч випадків зараження ВІЛ/СНІД проти 320 тисяч, що заразилися в 2004 році.

У Латинській Америці проживає понад мільярд католиків. Церква забороняє їм вдаватися до будь-якого виду контрацепції, і для того, щоб уникнути зараження СНІДом, закликає до помірності в занятті сексом.

Загальна кількість ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ на планеті в даний час перевищує 40 млн. чоловік, більше 20 млн. вже померли від СНІДу.

При цьому, як відзначають учені, останніми роками змінилися провідні шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

Якщо раніше майже половину інфікованих складали наркомани, то зараз все більше людей заражаються статевим шляхом, - їх частка досягла приблизно 60%. Також статистика свідчить про те, що жінки заражаються майже в півтора рази частіше, ніж чоловіки.

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