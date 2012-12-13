Богатирьова призначила нового керівника "Охматдиту"

Наказом від 12 грудня керівником національної лікарні "Охматдит" призначений Володимир Поворознюк, а гендиректор лікарні Юрій Гладуш звільнений зі своєї посади.

Як повідомляє "Українська правда. Життя", відповідні накази вчора перед колективом "Охматдиту" зачитав заступник міністра охорони здоров`я Олександр Толстанов.

Колектив "Охматдиту" відреагував вигуками "Ганьба".

Як повідомив О.Толстанов, у четвер головний лікар лікарні В.Поворознюк на зустрічі з міністром охорони здоров’я погодився на цю посаду.

У середу В.Поворознюк заявляв, що відмовиться вiд посади, якщо МОЗ йому запропонує, оскільки є головним хірургом і любить практичну роботу. "Я не хочу бути керівником "Охматдиту". Сьогодні (на зустрічі з головою МОЗ Раїсою Богатирьовою) питання було поставлено інакше. Хтось має керувати лікарнею, чи я, чи інша людина зі сторони. Я вибрав варіант, що краще я буду. Колектив проти такого рішення і мені дуже неприємно від цього, я хотів як краще", – розповів В.Поворознюк у коментарі виданню.

Він пояснив, що раніше керівником установи був генеральний директор, то згідно з новим статутом "Охматдиту" - головний лікар. "Тепер головний лікар призначається на контрактній основі. А раніше просто призначався генеральний директор", - розповів В.Поворознюк.

Він додав, що МОЗ не хотів розглядати кандидатуру Ю.Гладуша, але якщо він доб’ється у суді визнання рішення про своє звільнення неправомірним, В.Поворознюк не буде триматись за свою посаду.

Також він повідомив, що не знає, на скільки часу підписав контракт з МОЗом про обіймання посади головного лікаря "Охматдиту", бо перебуває у стані шоку.

Крім того, на зустрічі з колективом О.Толстанов заявив, що Ю.Гладушу буде запропоновано посаду на території лікарні. "Якщо його це не влаштує, міністр просила передати, що наступним етапом йому буде запропонована відповідна посада в Міністерстві охорони здоров’я", - сказав О.Толстанов.

Він також повідомив, що догану Ю.Гладушу було оголошено ще 28 серпня, але так і не зміг відповісти на питання, за що саме.

Крім того, О.Толстанов назвав інсинуацією розмови про реорганізацію "Охматдиту". "Їдучи сюди, я знав, що це питання буде. І говорив з Раїсою Василівною (Богатирьовою), і хочу вас запевнити у тому, що ніяких питань не існує і не може існувати про об’єднання "Охматдиту" з кимось. Це – інсинуації. По-друге, про розформування не може бути мови. Держава вкладає такі колосальні кошти у будівництво нового корпусу, яке розформування?" - сказав заступник міністра.

Він також спростував інформацію, що зміни у статуті можуть призвести до відчуження земельних ділянок "Охматдиту". Як пояснив О.Толстанов, власником лікарні є держава, органом управління – МОЗ. "Держава власник, і тільки з погодженням з державою може бути відчужена або земельна діяльна, або будівля", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня гендиректор «Охматдиту» Ю.Гладуш заявив, що МОЗ звільнило його та сімох його заступників.

За словами Ю.Гладуша, це сталося 5 грудня, коли він перебував на лікарняному.

Як зазначив він, у наказі було сказано, що в.о. головного лікаря призначено одного з його заступників. Крім того, за новим статутом, який не був узгоджений з керівництвом лікарні, взагалі ліквідовано інститут генерального директора.

Також, наголосив Ю.Гладуш, новим статутом спрощується процедура розділення, злиття і ліквідації "Охматдиту".

11 грудня О.Толстанов заявив, що Ю.Гладуша звільнено на законних підставах. За його словами, «Охматдит» не є науково-дослідною установою, а лише лікувальною, тому в лікарні не може бути посади генерального директора. О.Толстанов підкреслив, що ці зміни потрібно було провести набагато раніше, але МОЗ затягнуло вирішення цього питання.