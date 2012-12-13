Член Опікунської ради "Охматдиту" не виключає, що планується припинити діяльність лікарні

Член Опікунської ради "Охматдиту" Юрій Власенко не виключає, що готується підґрунтя, аби припинити діяльність лікарні.

Як повідомив він у коментарі "Українській правді. Життя", зміни до статуту лікарні можуть говорити про плани відомства реформувати "Охматдит".

"Основним документом національного закладу є статут. Необхідність внесення змін і тих норм, що МОЗ безпосередньо приймає рішення, вилучає або передає в оренду, є безпосереднім підтвердженням намірів провести якісь дії", - пояснює Ю.Власенко.

"МОЗ фактично виживає Гладуша і доповнює статут тими нормами, які дають можливість реорганізовувати. Ми не говоримо, що це має статись, ми лише припускаємо, що такі дії можуть бути і ми цим занепокоєні", - додав він.

За словами члена Опікунської ради, МОЗ і раніше міг відчужувати ділянку "Охматдиту". "Але тоді підпис Гладуша був обов’язковий, а зараз буде підпис в.о.міністра, або заступника міністра. Без підпису головного лікаря" - пояснив він.

Ю.Власенко також вказує на те, що згідно зі старим статутом, повноваження щодо реорганізації лікарні були передбачені указом Президента.

"Тепер повноваження у Президента забрані Міністерством (охорони здоров’я) на свою користь. Тому це все може говорити про те, що цілеспрямовано готується підґрунтя, або припинити діяльність НДСЛ "Охматдит", або рішення, якими можуть обмежити територію лікарні. Це може бути після того, як буде введений у дію новий корпус лікарні. Він передбачає фактично зосередження кількох корпусів, і певних відділень у даному корпусі, і частину земельних ділянок може бути передано не зрозуміло яким структурам" - пояснює Ю.Власенко.

Він також припустив, що сьогоднішнє призначення Володимира Поворознюка на посаду головного лікаря може призвести до того, що з часом установу очолить «потрібна МОЗ людина». Крім того, додав він, оскільки В.Поворознюк публічно заявляє, що не хоче бути керівником, за певний час він може написати заяву, що відмовляється від посади. «Коли все стихне, буде призначено когось не з колективу і вже не буде чим крити, бо Поворознюк сам не хоче бути головним лікарем" – сказав Ю.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня гендиректор «Охматдиту» Ю.Гладуш заявив, що МОЗ звільнило його та сімох його заступників.

За словами Ю.Гладуша, це сталося 5 грудня, коли він перебував на лікарняному.

Як зазначив він, у наказі було сказано, що в.о. головного лікаря призначено одного з його заступників. Крім того, за новим статутом, який не був узгоджений з керівництвом лікарні, взагалі ліквідовано інститут генерального директора.

Також, наголосив Ю.Гладуш, новим статутом спрощується процедура розділення, злиття і ліквідації "Охматдиту".

11 грудня О.Толстанов заявив, що Ю.Гладуша звільнено на законних підставах. За його словами, «Охматдит» не є науково-дослідною установою, а лише лікувальною, тому в лікарні не може бути посади генерального директора. О.Толстанов підкреслив, що ці зміни потрібно було провести набагато раніше, але МОЗ затягнуло вирішення цього питання.