Майже 40% іграшок в Україні містять токсичні метали

38% дитячих іграшок, придбаних на ринку України, містять токсичні метали.

Про це свідчать результати проведеного дослідження, які представила на прес-конференції в УНІАН координатор тематичного напрямку «Хімічна безпека» Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86» Ольга Цигульова.

За її словами, організація займається відповідними дослідженнями з 2008 року. Конкретний проект «Хімічна безпека іграшок для дітей» за підтримки міжнародних неурядових організацій стартував у вересні 2012 року в шести країнах регіону Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. В рамках проекту відбулося широкомасштабне тестування на вміст шести токсичних елементів (свинець, ртуть, кадмій, сурма, миш’як, хром) у товарах для дітей, придбаних випадковим чином у магазинах і на ринках Мінська, Єревана, Алмати, Бішкека, Москви, Волгограда, Сочі, Коломни та Києва. Відповідні тестові вимірювання проводились за допомогою рентгенофлюорисцентного аналізатора. Закуплені в зазначених країнах іграшки були доставлені для цього в єдину лабораторію, що розміщена у Вірменії, розповіла О.Цигульова.

Таким чином, як поінформувала О.Цигульова, із 50 іграшок, придбаних в Україні, 19 містили токсичні метали (38%), а саме: 7 зразків містили понад допустиму норму свинцю; 10 зразків – сурми, 5 – миш’яку, 1 зразок – ртуті. Крім того, 5 зразків містили більше одного токсичного металу. Встановлено, що з двох іграшок вітчизняного виробництва одна – чиста, друга – містить сурму.

Як зазначила О.Цигульова, загалом в ході дослідження було протестовано 569 зразків іграшок, причому 80% з них виявилися товарами, імпортованими з Китаю. Результати тестування показали, що у 164 зразках (29%) містився принаймні один токсичний метал з шести, а у 405 зразків – токсичних металів не було виявлено або їх вміст не перевищував межі стандартів.

Водночас вона зазначила, що невідповідність стандартам була виявлена і в іграшках, виготовлених в країнах Євросоюзу. Як зазначила фахівець, такий факт порушує ще одну серйозну проблему: малоймовірно, що такі товари можна знайти на ринках ЄС - через високий вміст шкідливих металів вони заборонені на внутрішньому ринку, однак до України спокійно імпортуються.

У свою чергу начальник управління ринкового нагляду Держспоживінспекції Сергій Кияниченко повідомив, що в період з серпня поточного року перевіркою виявлено, що взагалі близько 60% із протестованих іграшок, що були в торговельній мережі України, не відповідають стандартам та вимогам, що встановлені до дитячого асортименту.

«Всього перевірено понад 255 тис. іграшок на сьогоднішній день та забраковано Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів 154 тис. Тобто це становить 60% загальної кількості перевіреної продукції», - сказав він.

За його словами, до порушників вжито відповідні санкції – штрафи, вилучення товару, заборона торгівлі.

С.Кияниченко назвав проблему з реалізацією в Україні дитячих товарів, що шкодять здоров’ю малюків, не просто актуальною, а «кровоточащою».

За його словами, важко сказати, який відсоток відповідних товарів вдається контролювати щодо якості, оскільки наразі не ведеться статистика обсягів ринку. Питанням, як саме небезпечні іграшки потрапляють в нашу країну, займається прокуратура та правоохоронні органи.

Він також зазначив, що наявність сертифікату на товар не завжди гарантує його безпеку, але відсутність такого документу є основною причиною для батьків прийняти рішення, щоб відмовитись від покупки.

Фахівці радять при виборі іграшок звертати увагу на наявність, крім сертифікату відповідності товару вимогам євростандартів, на наявність знаку «трилистка» з цифрами знизу, який засвідчує якість, та позначок ДСТУ (або ГОСТ), ISO, маркування CE (абревіатура фр. Conformité Européenne - європейська відповідність). Також радять купувати іграшки не на стихійних ринках, а в супермаркетах та спеціалізованих магазинах, що додасть шансів купити нешкідливу для здоров’я дитини іграшку.