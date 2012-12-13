В Україні до очищення доріг від снігу залучено 8 тис. осіб

В Україні до очищення доріг і територій від снігу залучено 7 тисяч 841 особу та 1 тисячі 151 одиницю техніки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.

Від МНС залучено 643 особи та 167 одиниць техніки.

Впродовж 12 грудня найбільш складні погодні умови спостерігались на території Києва та Київській області, Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

З метою координації залучених сил при Київській міськдержадміністрації створено оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок складних погодних умов.

До заходів з подолання наслідків складних погодних умов на території Києва та Київської області залучено 843 особи та 423 одиниці техніки. Для надання допомоги комунальним та дорожнім службам від МНС залучено 464 особи та 115 одиниць техніки.

За вчорашню добу силами МНС вивільнено із снігових заметів 17 автомобілів, розпилено та прибрано з автошляхів близько 40 повалених дерев, розчищено 161 вхід до 51 станції метрополітену і прилеглих до них територій та 137 зупинок громадського транспорту у Києві, проводились роботи з очищення дахів і збивання бурульок.

За інформацією «Укравтодору», транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного значення забезпечено.