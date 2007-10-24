Пацієнтка померла від неправильно накладеного гіпсу

17-річна дівчина померла від помилки лікарів: їй неправильно наклали гіпс. У це не віриться, проте, ніхто з медиків не погодиться визнати своєї провини. "Всі вже давно говорять, що якщо хочеш померти, часто їздь у центральну районну лікарню", – ледве стримуючи сльози розповіла матір загиблої Лідія Миколаївна. Свою неповнолітню дочку Ірину жінка поховала в суботу.

"Цього літа Ірину неприємності просто переслідували, – поділилася старша сестра Катя. – У школі на випускному її машина збила, був сильний удар. На початку серпня вона підвернула ногу. І ось тепер на цій травмованій нозі був фурункул. З ним вона ходила в лікарню, де їй нічого не робили. Коли Ірина поверталася додому з лікарні, вона підвернула кісточку. Через деякий час нога розпухла. Ми думали, що це через фурункул".

Нога давала знати про себе дівчині до так, що вона не могла стримувати сліз і кричала про біль. Коли терпіти не було більше сил, Ірині викликали 14 жовтня швидку допомогу. На той момент нога дуже сильно розпухла.

"Зробили рентген, виявилось, що кісточка поламана, – додає Лідія Миколаївна – Я питала у лікарів, чому так сильно розпухла нога – Ірина її навіть розігнути не могла – так вони відповіли: "Адже вона ходить, постійно турбує хвору ногу, ось пухлина і не проходить".

Коли Ірину привезли в лікарню, лікарі сказали, що дівчині необхідна операція. Потрібно було в зламану кісточку вставити штифт. Проте, в неділю хірурги відмовилися робити операцію і перенесли процедуру на понеділок. Дівчину відпустили додому.

"Їй було важко дихати, шкіра на нозі почала лопатися, вкрилася пухирями, – розповіла про те, що сталося матір Ірини. – У вівторок викликали "швидку". У приймальному покої хірург накричав на нас. Сказав, що ми розкрили гіпс, і тому він з нами возитися не буде, а перелом так сильно боліти не може. Ще там ходив чоловік у кепці, без халата, і давав якісь вказівки лікарям. Зате прийшов хірург-реаніматолог, тільки подивився на Ірину і відразу ж розпорядився відправити її до реанімації. Більше я дочки не бачила..."

Дівчина померла наступного дня. Поховали її в рідному селищі. "Якби ми знали, що все так серйозно, то зробили б все можливе, щоб врятувати її. Просто ми сліпо довіряли лікарям, повірили їм" – відзначила сестра загиблої.

Причиною смерті Ірини виявився сепсис і закупорка легеневої артерії. Це відбулося через тромб, що відірвався.

Самі медики припускають, що дівчина могла хворіти на СНІД, оскільки у неї була дуже слабка імунна система. "Вже 12 років практикую і з таким зіткнувся вперше. – розповів хірург Сергій Цепілов. – Я поки не можу точно сказати, що відбулося. Це якийсь жахливий збіг обставин. У реанімації ми відразу підключили її до апарату штучної вентиляції легенів, запросили лікарів з медицини катастроф, консультувалися з медиками токсикологічного центру. Їй привезли штучну нирку. Але вогнища сепсису були і в легенях, і в селезінці. Припустити, що у молодої дівчини повне гнійне зараження багатьох органів ми ніяк не могли. Виходить, що у неї імунітету не було зовсім. Можливий і такий варіант, що вона хворіла на СНІД. Але результати аналізів поки не готові".

utro.ua