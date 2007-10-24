«Брудні» уколи вбивають більше мільйона людей на рік

Щорічно в світі 1,3 мільйонів людей вмирають у результаті того, що їм зробили укол або узяли аналіз за допомогою «брудної» голки. Шість мільярдів ін`єкцій у рік здійснюються нестерилізованими голками, що призводить до зараження гепатитом і ВІЛЧ/СНІДом.

Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров`я, повідомляє центр новин ООН.

Ця проблема обговорюється на триденній зустрічі ВООЗ у Женеві. Вона почала свою роботу сьогодні. Для участі в ній прибули представники урядів, промисловості, голови установ ООН і інших міжнародних організацій, а також експерти. Вони обговорять шляхи забезпечення глобальної безпеки ін`єкцій. Серед іншого мова піде про те, що можуть зробити уряди для забезпечення безпеки ін`єкцій і як заохотити промисловість до зниження цін на сучасні менш небезпечні медичні інструменти.

На сьогоднішній день 40 відсотків усіх ін`єкцій в світі прпадає на країни, що розвиваються, і 70 відсотків із них робляться без стерилізації використовуваних інструментів.

У результаті уколу «брудною» голкою щороку два мільйони людей заражаються вірусним гепатитом типу C. П`ять відсотків усіх нових випадків зараження ВІЛ/СНІДом теж пов`язано з повторним використанням голок і шприців.

Сегодня