У Україні знеструмлені 345 населених пунктів

У трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 345 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області тривають роботи з відновлення електропостачання 188 населених пунктів, у Житомирській – 137, у Вінницькій – 20.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго та 36 одиниць техніки підвищеної прохідності МНС з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця.

Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 12 пересувних електростанцій.

Впродовж 13 грудня аварійними бригадами обленерго було відновлено електропостачання населених пунктів у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, що були знеструмлені останнім часом внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь).