Плануючи поїздки, враховуйте погодні умови

Міністерство інфраструктури України закликає пасажирів враховувати складність погодних умов при плануванні поїздок, йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

У повідомленні наголошується, що станом на ранок 14 грудня транспортники забезпечують стабільну роботу галузі в складних погодних умовах.

«Зокрема, наразі значних порушень у зв`язку з поганою погодою у функціонуванні об`єктів дорожнього комплексу і поштового зв`язку, залізничного, авіаційного, морського, автомобільного транспорту і підрозділів Держспецтрансслужби немає», - сказано в повідомленні.

Також за інформацією прес-служби, проїзд автомобільного транспорту дорогами загального користування України, включаючи гірські перевали, повністю забезпечено: на дорогах цієї ночі працювало 889 одиниць техніки і 1476 робітників.

У Мінінфраструктури нагадали, що сьогодні о 00 годин 50 хвилин на Південній залізниці на перегоні Гребінка-пост 143 км - на 141 км - стався обрив контактного дроту, у зв`язку з чим було затримано рух потягу Інтерсіті + №150 сполученням Київ-Донецьк.

Крім того, як повідомляє міністерство, через негоду станом на 7 ранку було скасовано низку автобусних рейсів: у Вінницькій, Тернопільській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Закарпатській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

«У зв`язку із сильними опадами за минулу добу були затримки авіарейсів в аеропорту «Донецьк». Після припинення снігопаду аеропорт здійснює прийом і відправлення літаків без обмежень. Решта аеропортів країни працюють у штатному режимі», - повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.