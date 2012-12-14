Янукович заснував президентські стипендії для спортсменів-інвалідів
13:55, 14 грудня 2012Країна
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Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор Янукович 50 стипендій Президента для талановитих перспективних спортсменів-інвалідів України.
Текст відповідного указу разміщено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається у документі, стипендії Президента України для видатних спортсменів і тренерів з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, призначені в установленому порядку до набрання чинності цим указом, виплачуються протягом строку та в розмірі, на який їх призначили.
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