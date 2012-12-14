Янукович заснував президентські стипендії для спортсменів-інвалідів

Президент України Віктор Янукович 50 стипендій Президента для талановитих перспективних спортсменів-інвалідів України.

Текст відповідного указу разміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, стипендії Президента України для видатних спортсменів і тренерів з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, призначені в установленому порядку до набрання чинності цим указом, виплачуються протягом строку та в розмірі, на який їх призначили.