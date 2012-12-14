Погода на вихідні

Завтра вночі у східних областях України очікується невеликий сніг, вдень у західних областях мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на Закарпатті сильний мокрий сніг з дощем.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8°, на сході до 10° морозу; на крайньому півдні та заході вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

У Києві та області у суботу - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу. У Києві вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.