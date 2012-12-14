Бюджет-2013 є вироком для людей з невиліковними хворобами – експерти

Представники громадських організацій України вважають, що державний бюджет на 2013 рік є смертельним вироком для людей з невиліковними хворобами.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як наголосили її учасники, наступного року 110 тисяч українців можуть померти через недофінансування - у бюджеті-2013 закладено лише 40% коштів на лікування СНІДу і туберкульозу, і жодної копійки не передбачено на лікування хворих на гепатити.

Голова всеукраїнської громадської організації «Зупинимо гепатит» Ольга Гаврилова наголосила, що у світі кожна 12-та людина інфікована вірусом гепатиту В чи С.

«В усьому світі спостерігається дуже високий ріст цієї інфекції. Навіть Грузія, Казахстан та Молдова мають державні програми з лікування гепатитів. Багато людей не знають, що вони живуть з гепатитами, тому інфекція поширюється дуже стрімко», - зауважила О.Гаврилова.

Посилаючись на дані СЕС, вона наголосила, що в Україні приблизно інфіковано від 3,5% до 5% населення.

На Одещині та Херсонщині інфіковано до 7%, «дуже багато інфікованих гепатитом серед ВІЛ-інфікованих – 80%, у сиротинцях 30% дітей інфіковані гепатитом, у людей із хворобами шлунково-кишкового тракту – 30-40%. Це дуже велика проблема, і сьогодні її не помічають», - наголосила О.Гаврилова.

За словами адвоката медичного права Наталії Воробйової, в Україні 234 тисячі 832 людини живуть з ВІЛ-інфекцією, понад 449 тисяч – з туберкульозом, понад 3 мільйони мають гепатит.

«Кожна ВІЛ-позитивна особа, яка схоче стати на облік у 2013 році, не зможе отримати лікування. Бюджет-2013 позбавляє людей елементарного права на життя, яке закріплено нашою Конституцією, бо не мають змогу лікуватися. Порушується право на отримання медичної допомоги. Особи також мають право вільного вибору лікаря, методів, способів лікування. Хворі позбавляються прав, які прямо передбачені Конституцією, цивільним та спеціальним медичним законодавствами», - зазначила Н.Воробйова.

Вона підкреслила, що бюджет-2013 порушує права не лише хворих, а й здорових українців.

«Ми всі маємо право позиватися до держави за відшкодуванням збитків. Як приклад, візьмемо туберкульоз. Він поширюється повітряно-крапельним шляхом, щодня інфікується туберкульозом 102 людини. Кожен з нас, коли їде у громадському транспорті, не знає, хто поряд з нею. Чи вона хвора, чи отримала нормальне лікування… Ми можемо бути інфіковані кожного дня, кожну хвилину. Якщо не лікувати хворих на туберкульоз, їх ставатиме все більше й більше. Сьогодні в Україні для одного хворого туберкульозом на лікування, харчування та обслуговування виділяється 3 гривні 20 копійок на день», - повідомила Н.Воробйова.

За словами юриста, гепатитам взагалі не приділяється уваги, водночас ця хвороба поширюється швидше, ніж СНІД, гепатити важко діагностувати, виявляти.

«В Україні у сільській місцевості лікарі не направляють хворих здавати аналізи на гепатит, бо поліклініки не мають можливості їх зробити. Тому чимало людей живуть з гепатитами, навіть не підозрюючи, що мають цю хворобу», - зазначила Н.Воробйова.

Вона також наголосила, що вкрай недостатнім є фінансування лікування пацієнтів із цукровим діабетом.

«У бюджеті 2013 закладено централізовану закупівлю ліків для хворих з цукровим діабетом та закупівлю інсуліну винятково вітчизняного виробництва. Але неможливо усіх діабетиків «присадити» на один інсулін, оскільки лікування індивідуальне і кожна особа за станом здоров’я потребує певних ліків», - переконана юрист.

Учасники прес-конференції також поінформували, що на лікування гепатиту для однієї людини потрібно 20 тисяч доларів на рік, для підтримувальної терапії хворого з ВІЛ-інфекцією - 6 тисяч гривень на рік пожиттєво, лікування простої форми туберкульозу - до 200 гривень на місяць (курс щонайменше півроку), а мультирезистентної (стійкої до усіх видів ліків) форми туберкульозу – до 20 тисяч доларів.