Через ДТП на Кіровоградщині перекрили трасу Київ-Одеса

Сохранить ДТП за участю чотирьох автомобілів сталася на 241 км автодороги Київ-Одеса, поблизу Ульяновки Кіровоградської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Теруправлінні МНС в Кіровоградській області, машинами, які стали учасниками ДТП, повністю перекрито рух транспорту з боку Києва в сторону Одеси. Доїхати до Одеси можна тільки об`їзною дорогою. Працівники ДАІ та підрозділ МНС ліквідовують наслідки аварії та з`ясовують обставини ДТП. Постраждалих немає.

