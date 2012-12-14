Через ДТП на Кіровоградщині перекрили трасу Київ-Одеса

16:24, 14 грудня 2012
Країна
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Доїхати до Одеси можна об`їзною дорогою

Сохранить ДТП за участю чотирьох автомобілів сталася на 241 км автодороги Київ-Одеса, поблизу Ульяновки Кіровоградської області. 

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Теруправлінні МНС в Кіровоградській області, машинами, які стали учасниками ДТП, повністю перекрито рух транспорту з боку Києва в сторону Одеси. Доїхати до Одеси можна тільки об`їзною дорогою. Працівники ДАІ та підрозділ МНС ліквідовують наслідки аварії та з`ясовують обставини ДТП. Постраждалих немає.
 

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