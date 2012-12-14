Як фінансуватимуть програми оздоровлення чорнобильців?

Чорнобильці прогнозують проблеми з фінансуванням програм щодо їхнього оздоровлення з І півріччя 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв.

Він зазначив, що раніше до програм оздоровлення чорнобильців було внесено зміни. «Замість того, щоб проводити якісь конкурси, тендери, де дуже високий ступінь «відкатів» - до 40% для учасників, було запропоновано застосувати систему ваучеризації», - зазначив Ю.Андрєєв.

Таким чином, пояснив він, із ваучером на середню вартість путівки чорнобилець мав би обирати санаторій, в якому лікуватиметься.

Проте, за словами Ю.Андрєєва, досі не підготовлено жодного нормативного документа для визначення середньої вартості путівки, на основі чого отримувати ваучер і як його застосовувати у санаторних комплексах.

«Не дивлячись на те, що були доручення комітету Верховної Ради уряду України завершити всю цю роботу до 15 листопада, донині ця робота не проводиться узагалі», - сказав Ю.Андрєєв.

Крім того, за його словами, неефективно проходить робота комісії з перерахунку заробітної плати для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Також Ю.Андрєєв зазначив, що для чорнобильських програм в бюджеті на 2013 рік передбачене зростання фінансування на рівні 0,5%, хоча вони розраховували на 5%.

За його словами, якщо у 2012 році загальний об’єм фінансування усього комплексу чорнобильських програм склав 10,5 млрд грн, то на 2013 рік вони розраховували на збільшення фінансування ще на 60 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору громадянами, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу.

Законом передбачено, що особам, віднесеним до 1-ї категорії, надається позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, що мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг з санаторно-курортного лікування або отримання за їхнім бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Особам, віднесеним до 2-ї категорії, гарантується не позачергове, а першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги.

Водночас особам, віднесеним до 3-ї категорії, гарантується першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам або установам відпочинку, що мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку, або отримання за їхнім бажанням грошової компенсації у розмірі 70% середньої вартості путівки в Україні.

Особам, які віднесені до 4-ї категорії, гарантується першочергове забезпечення такими путівками або отримання за їхнім бажанням грошової компенсації у розмірі 50% середньої вартості путівки в Україні.