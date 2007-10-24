Немовлята гинуть раптовою смертю

“Смерть в колисці” – так називають раптову смерть здорової дитини під час сну. Лікарі називають це явище синдромом раптової дитячої смерті. Цій проблемі була присвячена національна конференція, яка пройшла сьогодні в Києві. Її організували Проект «Здоров`я матері і дитини» Інституту досліджень і тренінгів корпорації Джон Сноу, ТНК-ВР Україна і Міністерство охорони здоров`я України, повідомляє кореспондент УНІАН.

До раптової смерті під час сну схильні малюки від народження до року. Трагедія може відбутися в будь-якому місці, де спить дитина в колисці, люльці, автокріслі. Раптовим він називається тому, що жодних симптомів, що насторожують або віщують трагедію, просто не немає. Раптова дитяча смерть може заскочити будь-яку дитину.

Лікарі виявили кілька чинників, які можуть призвести до синдрому раптової смерті, – сон дитини на животику, куріння матері під час вагітності, перегрівання дитини під час сну, неправильний одяг для сну, дуже м`яка поверхня, на якій спить дитина. Медики стверджують, що при штучному вигодовуванні ризик раптової смерті значно зростає.

Щоб знизити ризик раптової смерті потрібно: