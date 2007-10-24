Корисні продукти для красивого волосся

Здорове, красиве волосся – мрія будь-якої жінки. А чи знаєте ви, що ваше волосся уважно стежить за тим, що ви їсте і відразу ж реагує сухістю і ламкістю на брак в організмі тих або інших вітамінів і мінералів? Перше, що потрібно вашому волоссю для росту – це білок. Вельми корисні для густої і блискучої шевелюри залізо, цинк, фолієва кислота, а також вітаміни групи В.

Повноцінний білковий сніданок – кращий подарунок, який ви можете зробити своєму волоссю, та і для організму в цілому він буде корисний. Отже, для красивого, блискучого і здорового волосся в свій раціон слід включити наступні продукти: нежирний сир як джерело кальцію і білка. Сир вже готовий до вживання, а тому є прекрасним варіантом для сніданку. Коричневий рис - джерело складних вуглеводів і вітамінів групи В.

Яйця - джерело білка. Яловичина - джерело білка, заліза і цинку. Червона риба - джерело вітаміну В12, дуже потрібного для хорошого росту волосся, цинку і білка. І, хоч як це дивно, свинина! Цей абсолютно не дієтичний продукт проте дуже любить наше волосся, оскільки свинина містить вітамін В, цинк і протеїн. Щоб не нашкодити талії, готуйте свинину на грилі.

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