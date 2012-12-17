Заборона на куріння у ресторанах не ущемляє прав курців

Закон про обмеження місць для куріння, яким забороняється палити, зокрема кальян і електронні сигарети у ресторанах і барах, не ущемляє прав курців і підтверджує, що Україна входить до числа передових країн світу.

Про це УНІАН заявив юрист ЮФ "Ілляшев і Партнери" Тарас Утіралов, коментуючи набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів».

«Законом, який повністю набирає чинності 16 грудня, не вводиться нова заборона як така, проте деякі об`єкти, де раніше можна було курити у спеціально відведених місцях, переносяться в категорію місць, де куріння заборонено повністю. Так, до нововведень було заборонено палити, окрім спеціально відведених місць (тобто, по суті, дозволено палити у відведених місцях) в закладах громадського харчування, в приміщеннях державних органів, в установах культури і в закритих спортивних спорудах. Тепер у всіх цих місцях заборонено палити повністю. Також тепер буде заборонено палити, окрім спеціально відведених місць, в готелях, гуртожитках, в аеропортах і вокзалах. Плюс всі заборони на куріння сигарет поширюються і на електронні сигарети і кальяни», - відзначив він.

Санкції щодо самих курців, підкреслив юрист, не змінені.

Як і раніше, їх штрафуватиме міліція: за перше порушення заборони - на 51-170 грн, за повторне протягом року - на 170-340 гривень.

Але найвідчутнішим нововведенням, на думку юриста, все ж таки є повна заборона на куріння сигарет і кальянів усередині приміщень ресторанів.

«На ті ресторани, в яких куритимуть або в яких просто будуть розставлені попільнички, Держспоживінспеція зможе накладати фінансову санкцію в розмірі від 1 до 10 тисяч гривень (за збереження зазначеної відповідальності самих курців). Накладати санкції на суб`єктів господарювання простіше і ефективніше, ніж штрафувати самих курців, тому конкретно ця заборона має більше реалізовуватися, ніж, наприклад, заборона на куріння на зупинках», - відзначив юрист.

Нові заборони, підкреслив Т.Утіралов, не ущемляють права курців.

«Згідно із загальновизнаним правовим принципом, права і свободи однієї людини закінчуються там, де починаються права і свободи іншої. Інакше кажучи, реалізація прав і свобод однієї людини (у даному разі – курця) не може перешкоджати реалізації прав іншої (некурящої, яка має право на здорове довкілля). Курці, як і раніше, зможуть палити там, де їх куріння не шкодить здоров`ю тих, які їх оточують. Крім того, боротьба з курінням є загальносвітовою тенденцією. Приємно, що Україна, з урахуванням описаних нововведень і нещодавніх нових заборон на рекламу тютюну, у даному контексті не просто слідує світовій практиці, а й перебуває в числі передових країн», - відзначив юрист.