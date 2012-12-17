За добу зі снігових заметів вивільнено 1 800 машин

За вчорашню добу в Україні із снігових заметів силами «Укравтодору» і підрозділами МНС було вивільнено 1 тисячу 800 транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок несприятливих погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) в окремих районах Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Вінницької та Житомирської областей на окремих ділянках автомобільних дорі, були зафіксовані ускладнення руху транспорту та утворення автомобільних заторів через снігові перемети.

Для попередження подальших утворень заторів підрозділами МВС вжито заходи щодо тимчасового обмеження руху транспорту на небезпечних ділянках доріг.

Станом на 7.00 понеділка, за інформацією «Укравтодору», проводиться постійне розчищення доріг.

Всього на території України до очищення доріг і територій впродовж доби було залучено 18 тисяч 307 чоловік та 4 тисячі 74 одиинці техніки, у тому числі від МНС 1 тисячу 415 чоловік та 295 одиниць техніки.