Завтра на сході України - 20-25° морозу

Завтра в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 13-18° морозу, у східних та Сумській областях місцями 20-25°, вдень 8-13° морозу.

У західних та південних областях вночі очікується 6-11°, вдень 1-6° морозу; у Криму та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У західних, південних областях та у Криму хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на півдні Криму з дощем; на решті території мінлива хмарність, без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній та східний частинах пориви 17-22 м/с.

У Києві та області у вівторок - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу. У Києві вночі 14-16°, вдень 10-12° морозу.