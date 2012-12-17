Синоптики розказали, якою буде погода протягом тижня

За прогнозами Українського гідрометцентру, цього тижня в Україні збережеться морозна погода, суттєвих опадів не очікується.

Як повідомляє прес-служба МНС України, про це під час брифінгу повідомив директор гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Істотних опадів не буде. Місцями може іти невеликий або помірний сніг, у Криму – з дощем. Спостерігатиметься посилення вітру на півдні та в акваторії Чорного і Азовського морів до 16-22 м/с, а часом і до 28 м/с. Відповідно зросте хвилювання. Температури повітря матимемо ті самі: вночі до -13…-18° С, на заході й півдні до -8...-13° С», - повідомив М.Кульбіда.

За його словами, протягом 15-16 грудня максимальні опади спостерігалися на заході, у Вінницькій та Волинській областях. В інших регіонах опадів фактично не було. Таким чином на заході та у Вінницькій області сніговий покрив сягає 10-22 см. Загальна висота снігового покриву найбільша у західних, центральних та північних районах (35-53 см), на сході – до 25 см.