У Києві зібрали 33 тисячі доларів для дітей-сиріт

Під час святкування 15-річчя Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні на благодійному аукціоні було зібрано 33 тисячі доларів на допомогу дітям-сиротам, дітям, що живуть на вулицях, та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили у ЮНІСЕФ, який спільно з Посольством Іспанії у Києві та Forbes організували благодійний захід для допомоги дітям.

У повідомленні зазначається, що “завдяки зібраним коштам вразливі діти матимуть змогу займатись футболом та іншими видами спорту в рамках реабілітаційної програми”. Проект реалізується ЮНІСЕФ в різних регіонах України у партнерстві з місцевими громадськими організаціями.

Представник ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо наголосила, що “суспільство має створити такі умови для дітей, щоб вони могли реалізувати свої прагнення і таланти в повній мірі”. “Ми повинні об`єднатися і докласти спільних зусиль, щоб допомогти кожній дитині в Україні. ЮНІСЕФ закликає український бізнес та кожну людину інвестувати в майбутнє країни, допомагаючи дітям”, - додала вона.

Посол Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мояно сказав: «Було великим задоволенням організувати це благодійне свято до 15-річчя ЮНІСЕФ, тому що це допомогло зробити щасливими більше дітей в Україні через програми ЮНІСЕФ».

За словами посла, національна футбольна збірна Іспанії подарувала футболку українським дітям до виграшу фіналу Євро-2012 у Києві, і майже всі лоти аукціону були пов’язані з Іспанією.

Серед лотів благодійного аукціону були футболка іспанської збірної з оригінальними підписами усіх гравців збірної під час Євро-2012, ексклюзивне видання Біблії з ілюстраціями Сальвадора Далі від Клубу сімейного дозвілля, Іспанський різдвяний кошик, прикраса “Коло вогню” від Carrera&Carrera та роботи українських художників.

ЮНІСЕФ працює у понад 190 країнах заради захисту та підтримки дітей. Цього року ЮНІСЕФ в Україні святкує 15-річчя своєї діяльності. В Україні представництво ЮНІСЕФ було відкрито у 1997 році після підписання Основної угоди про співробітництво між урядом України та ЮНІСЕФ.