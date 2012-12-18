В Україні знеструмлено 135 населених пунктів

Внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру та ожеледь) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у чотирьох областях України знеструмлено 135 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, зокрема, у Київській області без світла залишилося 100 населених пункти, Житомирській - 26, Вінницькій – 5, Львівській - 4.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 10 од. техніки підвищеної прохідності. Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 8 пересувних електростанцій.

Разом з тим 17 грудня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 92 населених пунктів у Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Кіровоградській та Чернівецькій областях, що були знеструмленні протягом останніх діб внаслідок несприятливих погодних умов.