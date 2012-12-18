За добу військові очистили понад 900 км автошляхів

Упродовж доби силами та засобами Збройних Сил України розчищено більше 900 кілометрів автомобільних шляхів в зонах стихійного лиха, евакуйовано близько 420 цивільних автомобілів, обігріто та забезпечено харчуванням 714 чоловік у 10 пунктах обігріву.

Про це повідомив міністр оборони України Дмитро Саламатін, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Зокрема, у Львівській області розчищено – 120 км, Чернівецькій обл. – 30 км, Вінницькій обл. – 215 км, Житомирській обл. – 25 км, Рівненській обл. – 68 км, Тернопільській обл. – 100 км, Волинській обл. – 29 км, Хмельницькій обл. – 311 км, Івано-Франківській області – 22 км.

Станом на 10.00 18 грудня 2012 року 542 військовослужбовця Збройних Сил та 101 одиниця військової техніки продовжують надавати посилену допомогу органам місцевої влади у ліквідації наслідків різкого погіршення погодних умов майже по всій території України.

Розгорнуто 10 пунктів обігріву населення: по чотири облаштовано у населених пунктах Ясинівка Бродівського району та Ожидів Буського району Львівської області. По одному пункту обігріву діють у селищі Суходоли Бродівського району Львівської області та у місті Волочиськ Хмельницької області.

Крім того, в населених пунктах Броди та Ожидів розгорнуті пункти дозаправки техніки.