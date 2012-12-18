20 грудня на півдні України - ускладнення погодних умов

Синоптики попереджають

19-20 грудня у південній частині складні погодні умови: посилення вітру 15-22 м/с, пориви 25-30 м/с, місцями хуртовини, ожеледь, 20 грудня місцями сильний сніг та мокрий сніг. Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, в акваторії Чорного та Азовського морів пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль в Азовському морі 15-20 дм, у Чорному - 30-50 дм, обледеніння суден.

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